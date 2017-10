CHINE

Belle semaine pour Xi Jinping. Le président chinois sort du 19e congrès du Parti communiste sans rival et avec un nouveau mandat de cinq ans, mais aussi avec son nom et sa « pensée » inscrits dans la charte du PCC. Devenu ainsi l’égal de Mao, quel est le projet de Xi Jinping? Vers où emmène-t-il le pays? Dans tous les enjeux du XXIe siècle, la Chine se retrouve en première ligne. Après trois décennies de transformation et de croissance accélérée, pourquoi Pékin reste-t-il inflexible sur son modèle politique autoritaire? Sa puissance économique et financière, le pouvoir la met au service d’un expansionnisme stratégique. La Chine, première puissance mondiale bientôt? Que signifie l’émergence chinoise pour le monde?RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Dès son arrivée en République centrafricaine, le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a demandé un renforcement de l'effectif des Casques bleus. Un déplacement quelques semaines avant le renouvellement du mandat de la Minusca, à un moment où les critiques pleuvent sur la mission de l'ONU. Faut-il davantage marquer la distinction entre le volet militaire et le volet humanitaire de l'opération de maintien de la paix en RCA? L'aggravation de la situation sécuritaire a des conséquences dramatiques au plan humanitaire. Les ONG comptent sur cette visite pour raviver l'intérêt de la communauté internationale, alors que le pays sombre à nouveau dans la violence. La Centrafrique, une crise oubliée? GLYPHOSATE

Faut-il prolonger ou interdire l’usage du glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup, le « best-seller » de Monsanto? Depuis deux ans, Bruxelles tergiverse sur le sort à réserver à l’herbicide le plus utilisé et controversé au monde. Le dossier est complexe, théâtre de batailles scientifiques et de conflits d’intérêts. Quelle place tiennent les lobbys dans ce dossier? Le glyphosate, très utilisé par les agriculteurs, représente 25 % du marché mondial des herbicides, mais il est très critiqué par les défenseurs de l’environnement. Le glyphosate est-il vraiment dangereux? Sa licence expire le 15 décembre : il reste peu de temps aux Européens pour se mettre d’accord.